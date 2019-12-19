2 Yabancı Terörist Savaşçı daha sınır dışı edildi

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, 1’i Fas, 1’i de Almanya uyruklu olmak üzere 2 Yabancı Terörist Savaşçının (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla yakalanan yabancı teröristlerin sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda sınır dışı edilmeler başlamıştı.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Son olarak İçişleri Bakanlığı, konuya dair bir son dakika açıklaması yaptı ve 1'i Fas, 1'i de Almanya uyruklu olmak üzere 2 Yabancı Terörist Savaşçının sınır dışı edildiğini duyurdu.

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama

"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, bugün 1'i Almanya uyruklu ve 1'i Fas uyruklu 2 Yabancı Terörist Savaşçı, ülkesine sınır dışı edilmiştir."