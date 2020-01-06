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Süleymani için Tahran'da tören düzenleniyor! Hamaney, gözyaşlarına boğuldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
MİLYONLAR AYNI SLOGANI ATTI! HAMANEY AĞLADI

'nin düzenlediği hava operasyon sonucu 'ta öldürülen için Tahran'da düzenlenen cenaze töreninde 'ın dini lideri gözyaşlarına boğuldu. Törene katılan milyonlar, "" sloganları atıyor.

''ın 'daki gölgesi' olarak ifade edilen ve 'nin füzeli saldırısı sonucu hayatını kaybeden için başkent Tahran'da büyük bir cenaze töreni düzenleniyor. Törene katılan milyonlar, "" sloganları atıyor. İran lideri ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de törende yer aldı.

Son dakika: Kasim Süleymani için Tahran'da tören! Hamaney, gözyaşlarına boğuldu SON DAKİKA: KASİM SÜLEYMANİ İÇİN TAHRAN'DA TÖREN! HAMANEY, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

HAMANEY AĞLADI

Cenaze töreninde tabutun önünde duran İran'ın dini önderi ve Süleymani'nin 'manevi babası' olarak görülen Hamaney'in gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

CUMA GÜNÜ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

ABD'nın büyükelçiliğine yönelik saldırıların ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile İran yanlısı örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis'i cuma günü hayatlarını kaybetmişti. 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında dün Süleymani için İran'in Ahvaz kentinde cenaze töreni düzenlenmişti.

KİRMAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Bu sabah ise İran'ın başkenti Tahran'da, Kasım Süleymani için cenaze töreni düzenleniyor. Törene, İran lideri Ali Hamaney ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı. Törene katılanlar ABD aleyhine sloganlar atarken, yaşanan acı ve mateme dikkat çekmek için siyah giydikleri görüldü. Süleymani'nin Kirman kentinde toprağa verileceği belirtildi.

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