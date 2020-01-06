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Bakan Çavuşoğlu'ndan Kasım Süleymani açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
TÜRKİYE'DEN KASIM SÜLEYMANİ AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı , "İranlı komutan 'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasında satır başları:

- (İranlı komutan) Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur.

- (ABD-İran arasındaki) Gerginliğin azaltılması için diğer ülkelerle çaba sarfetmeye devam edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

Türkiye'den Kasım Süleymani açıklaması TÜRKİYE'DEN KASIM SÜLEYMANİ AÇIKLAMASI

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