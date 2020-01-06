Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep: Çılgın Trump babamın ölümüyle her şeyin sona erdiğini düşünmesin
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
ABD'nin cuma günü hava saldırısı ile öldürdüğü Kasım Süleymani için Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. Süleymani'nin cenaze namazını İran dini lideri Ayetullah Hamaney kıldırdı ve gözyaşlarını tutamadı. Cenaze töreninde konuşan Kasım Süleymani'nin kızı Zeinab Soleimani (Zeynep Süleymani), " Çılgın Trump babamın ölümüyle her şeyin sona erdiğini düşünmesin." ifadelerini kullandı.
ABD ile İran arasında gerginlik giderek tırmanıyor. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, Trump'ın Kongre'ye hatırlatma olarak yazdığı ve "İran vurursa hızla karşılık vereceğiz" diyen tweetine cevap verdi. Kasım Süleymani'nin yerine geçen İsmail Kaani tehdit dolu bir açıklama yaparken, Muhsin Rızayi ve Süleymani'nin kızı Zeynep, ABD'yi tehdit etti. Hamaney ise cenaze namazını kıldırırken ağladı.
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