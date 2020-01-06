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Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep: Çılgın Trump babamın ölümüyle her şeyin sona erdiğini düşünmesin

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
KASIM SÜLEYMANİ'NİN KIZI ZEYNEP KONUŞTU!

'nin cuma günü hava saldırısı ile öldürdüğü için Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. Süleymani'nin cenaze namazını dini lideri kıldırdı ve gözyaşlarını tutamadı. Cenaze töreninde konuşan Kasım Süleymani'nin kızı (), " Çılgın Trump babamın ölümüyle her şeyin sona erdiğini düşünmesin." ifadelerini kullandı.

ile arasında gerginlik giderek tırmanıyor. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, Trump'ın Kongre'ye hatırlatma olarak yazdığı ve "İran vurursa hızla karşılık vereceğiz" diyen tweetine cevap verdi. 'nin yerine geçen tehdit dolu bir açıklama yaparken, ve Süleymani'nin kızı Zeynep, ABD'yi tehdit etti. Hamaney ise cenaze namazını kıldırırken ağladı.

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