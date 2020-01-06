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Son dakika: Hakan Fidan, Sergey Şoygu ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
MİT İLE RUSYA ARASINDA KRİTİK TEMAS

Başkanı , Rusya Savunma Bakanı ile telefonda görüştü. Görüşmede 'da tansiyonu düşürebilecek ortak adımlar ele alındı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Savunma Bakanı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı 'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

ve Kuzey Afrika'daki durumun ele alındığı görüşmede, bölgedeki kriz durumlarının çözümü ve gerginliğin azaltılması için atılabilecek ortak adımların değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada Şoygu'nun, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile de telefon görüşmesi gerçekleştirerek, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, Orta Doğu'da gerginliğin artmasını önlemeye yönelik adımları istişare ettiği bildirildi.

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