MSÜ askeri öğrenci alım kılavuzunu yayımladı! MSÜ öğrenci alım şartları neler, sınav ne zaman?

ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi'ne askeri öğrenci alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı. Uzun süredir binlerce kişinin beklediği kılavuzda öğrencilerin merak ettiği tüm ayrıntılara yer verildi. Kılavuzdaki şartları taşıyan öğrenciler başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, MSÜ öğrenci alım şartları neler, sınav ne zaman? İşte MSÜ öğrenci alımı başvuru kılavuzu...

ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi'ne askeri öğrenci alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz uzun süredir bekleniyordu. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2020-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), 29 Mart 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 07 Ocak - 10 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 07 Ocak 2020 günü ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-MSÜ Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

MSÜ'ye başvuran adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, 06 Şubat - 03 Mart 2020 tarihlerinde başvuruları yapılacak olan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) ile 2020-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2020-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.