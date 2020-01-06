Sivilleri hedef alan patlayıcı imha edildi
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce, bir evin girişine tuzaklanan anti tank mayınından oluşan el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce, bir evin girişine tuzaklanan anti tank mayınından oluşan el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İMHA EDİLDİ
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alarak, bir evin girişine uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanmış anti tank mayınından oluşan EYP, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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