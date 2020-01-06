Son dakika: Başkan Erdoğan: MİT, Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor

Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Yeni Hizmet Binasının Açılış Töreni’nde hitap etti. Erdoğan, "Bu yeni bina ile MİT'in gücü daha da artmıştır" dedi. Öte yandan Erdoğan, "Ülkemizin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde, MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor." şeklinde konuştu. Konuşmasında konuyu Libya ile yapılan anlaşmaya çeviren Erdoğan, "MİT, Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor." ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan'ın konuşması sonrası MİT'in yeni binası dua edilerek hizmete açıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası "KALE"nin hizmete açılış töreninde konuştu. Konuşmasında konuyu Libya ile yapılan anlaşmaya çeviren Erdoğan, "MİT, Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor." ifadelerine yer verdi.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"BU YENİ BİNA İLE MİT'İN GÜCÜ DAHA DA ARTMIŞTIR"



Ülkemizin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde, MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor. Bu yeni bina ile MİT'in gücü daha da artmıştır.



Karşı karşıya kaldığımız tehditler değişiyor. Yeni dönemin en büyük tehdidi terördür. Kendi oyun planımızı hayata geçirmek zorundayız.



MİT, son dönemde PKK'nın lider kadrosuna yönelik Kuzey Irak'taki operasyonlarla, kendini en güvende hissettiği yerleri örgütün adeta başına geçirmiştir.



Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan MİT'in, sınır ötesi harekatlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği var.

FETÖ İLE MÜCADELE

Teşkilatımız, FETÖ'nün haberleşme sistemi ByLock'u ve mahrem yapılanmasını çözerek, devlet sisteminden bu büyük belanın temizlenebilmesi için gereken altyapıyı oluşturmuştur. Yurt dışında da pek çok örgüt mensubunun ülkemize iadesini sağlamıştır.

MİT, LİBYA'DA ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRİYOR

Bölgesel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki rekabetinin yol açtığı karmaşık ve değişken tablo karşısında elimiz, kolumuz bağlı duramayız.

Doğu Akdeniz'de ülkemiz aleyhine oluşturulan bölgesel ittifakların ve güç mücadelesinin sonucu, yakın geleceğimiz için hayati öneme sahiptir.



MİT, Libya'da üzerine düşen görevi yerine getiriyor. MİT'in desteğine her zamankinden çok ihtiyaç var.

Türkiye, dünyanın her yerinde kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme imkanına kavuşmuştur.

Devletimizin ve milletimizin teşkilatımızdan beklentisi yüksektir. Bugün olduğu gibi gelecekte de sınırlarımızın içinden ve dışından ülkemize yönelik tehditlerin süreceği açıktır. Öyleyse bizim de istihbaratımızı geliştirmemiz şarttır. Milli İstihbarat Teşkilatımızın başarılarını elbette yakından takip ediyoruz. Ancak katetmemiz gereken daha çok yolumuzun olduğunu da biliyoruz. Bunların başında yeni teknoloji ve operasyonel kabiliyetleri geliştirmek geliyor.







CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ VE MİT'İN KARŞI HAMLELERİ...



Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında teşkilatımızın (MİT) oynadığı rol, uluslararası düzeyde ülkemizin yüzünü ağartacak mükemmelliktedir.

Bugün olduğu gibi gelecekte de sınırlarımız içinden ve dışından ülkemize yönelik tehditlerin süreceği açıktır. Bizim de diğer alanlarla birlikte ve hatta öncelikli olarak istihbaratımızı bu gerçeğe uygun şekilde geliştirmemiz şarttır.

Önümüzdeki dönemde yurt dışında daha fazla örtülü faaliyet yürüten, teknik ve siber istihbaratta daha etkin istihbarat yapısı hedefliyoruz.

Başkanlık edeceğimiz Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunu oluşturduk. Faaliyete geçmesiyle koordinasyon meselesi çözülmüş olacaktır.

İnternetin teröristlerce ve casuslarca etkin şekilde kullanıldığı bir dönemde, teşkilatın siber alana daha fazla eğilmesi kaçınılmazdır.



Başkan Erdoğan'ın konuşması sonrası MİT'in yeni binası dua edilerek hizmete açıldı.

















MİT'İN YENİ BİNASI "KALE" YARIN HİZMETE AÇILDI

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası "KALE" hizmete açıldı.

Bina, 5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen ve etrafında başka herhangi bir yapı bulunmayan, yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış yeni karargah binasının olarak göze çarpıyor.

Başkan Erdoğan, geçen Temmuz ayında Etimesgut'ta yapımı tamamlanan yeni hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu. Erdoğan, 1,5 saati aşan ziyaretinde, son teknoloji kullanılarak inşa edilen binanın teknik donanımı ile ilgili bilgi almıştı.

İLK BİNA HACI BAYRAM'DA

TBMM'de 1965'te kabul edilen 644 sayılı Kanun'la, devletin milli güvenlik politikasının hazırlanmasına ilişkin her konuda istihbaratın tek elde toplanabilmesi amacıyla oluşturulan Milli İstihbarat Teşkilatının ilk binası Hacı Bayram Camisi bölgesinde yer alıyordu.



Yıllar içinde farklı nedenlerle pek çok kez yer değiştiren MİT, Gençlik Parkı'nın karşısındaki Vakıflar Binası'na, ardından 1970'li yıllarda Yenimahalle'deki adresine taşınmıştı.





