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Samsun'da düğmeye basıldı! FETÖ'nün ankesör soruşturmasında gözaltılar!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2020
SAMSUN'DA FETÖ'YE KARŞI DÜĞMEYE BASILDI

'da Fetullahçı Terör Örgütü () yapılanmasına ilişkin soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Kritik operasyonda ikisi meslekten ihraç asker, 20'si kapatılan askeri okul öğrencisi 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen aralarında meslekten ihraç edilen bir binbaşı, bir teğmen ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 22 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 22 şüphelinin yakalanması için Samsun merkezli, Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve Kastamonu'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

11 GÖZALTI VAR!

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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