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Kasim Süleymani ölümü sonrası İngiltere'den İran'a tehdit! "Tomahawk ile vururuz"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
İNGİLTERE'DEN İRAN'A TEHDİT

ile arasında gerilim tırmanırken bir açıklama da 'den geldi. İran'ın efsane komutanı Kasim Süleymani'nin öldürülmesi bölgedeki tansiyonu yükseltti. 'nun kaynayan kazana döndüğü şu günlerde İngiltere'de gerilme dahil oldu. İngiliz basınına yer alan habere göre, İngiltere'nin İran'ı, nükleer denizaltılarından "" füzeleriyle vurmaya hazır olduğu yazıldı.

İranlı komutan 'nin öldürülmesinin ve arasında oluşturduğu gerilim sonrası 'da çıkacak olası bir savaşta, 'nin İran'ı nükleer denizaltılardan füzelerle vurmaya hazır olduğu belirtildi.

"ABD'YE DESTEK VEREMEYE HAZIRIZ"

İngiltere'nin gazetesi, İngiliz çevrelerine yakın olduğunu belirttiği ve adını açıklamadığı bir kaynağın, İngiltere'nin İran'a ilk saldıran taraf olma niyetinde olmadığını ama denizaltı filosuyla ABD'ye destek vermeye hazır olduğunu söylediğini açıkladı.

TOMAHAWK FÜZELERİYLE DONATILAN ASTUTE...

Potansiyel askeri operasyona, füzeleriyle donatılan Astute sınıfı denizaltılarının katılabileceği kaydedildi. İlgili teklifin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a, tatilden döndükten sonra sunulacağı ifade edildi.

Gazetede yer alan bilgilere göre; ayrıca 'a, kurtarma operasyonlarına ihtiyaç duyulması halinde devreye girecek seçkin özel kuvvet askerlerinin gönderildiği bildirildi. Irak güvenlik güçlerine eğitim veren 400 İngiliz askere, diplomatların ve kendilerinin güvenliklerini artırma emri verildi.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLÜMÜ VE YAŞANANLAR?

ABD (), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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HAMANEY: SUÇLULARI ACI BİR İNTİKAM BEKLİYOR

İran lideri , olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

SÜLEYMANİ'NİN YERİNE GELEN İSİM...

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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