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Son dakika: İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
İSTANBUL'DA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Son dakika haberine göre; ’da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan , sabah saatlerinde de devam etti. İstanbul'da yağmurun etkisiyle birlikte durma noktasına geldi.

'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan , sabah saatlerinde de devam etti. Yağışlar İstanbul'da sabah trafiğini de etkiledi. Saat 08.45 itibariyle yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.

İstanbul'da sağanak etkili oldu! Trafik durma noktasına geldi... İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU! TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ...

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Rüzgarın da etkili olduğu yağmurda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şemsiyeleri ile birlikte zorluk çeken vatandaşların halleri kameralara yansıdı. Halıcıoğlu metrobüs durağında bekleyen vatandaşların şemsiyeleri rüzgara dayanamadı.

Rüzgarlı ve yağmurlu havanın gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

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