İSPARK'a zam yapılması vatandaşı çileden çıkardı! İmamoğlu'na çağrı yaptılar: Zammı geri al

Verdiği sözleri tutmamakla ve attığı skandal adımlarla adından söz ettirmeyi başaran CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul halkını yaptığı zamlarla çileden çıkarmaya devam ediyor. "Ücretsiz park olacak" sözünü unutan Ekrem İmamoğlu, İSPARK'a yaptığı zam ile vatandaşı kızdırdı. Vatandaş, "Değnekçiyi geçtiler. Zammı geri alın" çağrısı yaptı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam üstüne zam yapmaya devam ediyor. Vatandaşın yediği ekmeğin, içtiği suyun fiyatını artıran, insanların bir diğer zaruri ihtiyacı ulaşım ücretlerini yükselten İmamoğlu, şimdi de otopark zammı ile vatandaşı bezdirdi. İSPARK zammı sosyal medyaya damgasını vurdu.

"DEĞNEKÇİ GELSE BU KADAR PARA İSTEMEZ"

Takvim'in haberine göre; İstanbullular, seçim döneminde oy toplamak için vaat üstüne vaat veren İmamoğlu'na, sözlerini tutması çağrısında bulundu. Koltuğa oturmak için "Otopark sorununu İstanbul'un gündeminden çıkaracağız" diyen İmamoğlu'na vatandaş; "Sorunu çözmek bir yana daha da büyüttü", "Değnekçi gelse bu kadar para istemez" diyerek tepki gösterdi.

"GİDERİ YOK, AKARI YOK..."

Yine İmamoğlu'nun "Herkes kendi mahallesinde öncelikli ve ücretsiz park edebilecek" sözlerini hatırlatan bazı vatandaşlar ise şöyle konuştu:

"Evimin önüne değil ücretsiz, artık eskisinin 2 katı ücret ödeyeceğim. Gideri yok, akarı yok, kokarı yok, neden zam gelir ki.".

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden vatandaşın yazdıkları;

ARACI bırakıp sadece 5 dakika bir yere uğrayacağım, hop 9 TL.

ALLAH'IN kaldırımı, ekmek, su mu istiyor sizden? Yatırımı ne? Maliyetin ne? Neyin zammı bu?

KALDIRIMDA duruyorum ben, belediye neden para alıyor?

HANİ para İstanbullu'nun cebine girecekti?

İNDİRİM falan diyordunuz. Ne oldu?

OTOBÜSLERİNİN sayısı çok yetersiz üst üste gidiyoruz.

ÇOĞU otobüs durmuyor, bugün bindiğim otobüsün yoğunluktan kapısı kırıldı.

İSTANBUL Büyükşehir'de yolculuk süreleri niye uzadı?

DURAKLARDA durmayan otobüsler, üst üste yolculuklar... Bu belediyecilik değil, bizler sözde trafik ve ulaşımdan rahatlayacaktık..