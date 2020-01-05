Son dakika: TCDD'den "YHT'lerde erişim engeli" iddialarına yalanlama! "soL, Birgün, Cumhuriyet ve Sözcü..."

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce, yüksek hızlı trenlerde (YHT) kullanıma sunulan internet bağlantısı üzerinden bazı gazete ve haber sitelerine (soL, Birgün, Cumhuriyet ve Sözcü) girişin yasaklandığına yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. TCDD'den gelen bu net açıklama ile yalan habere her seferinde sarılan medya kuruluşları bir kez daha baltayı taşa vurdu.

Tiyatro oyuncusu ve soL yazarı Orhan Aydın TCDD'ye ait Yüksek Hızlı Tren'deki internet erişiminde "soL, Birgün, Cumhuriyet ve Sözcü okumak yasak" iddiasını öne sürdü. Bilginin doğruluğunu araştırmayan malum medya organı hemen bu asılsız iddiayı haberleşirdi.



Doğruluğu teyit edilmeyen bu bilgiye çok geçmeden TCDD Taşımacılık AŞ'den jet yanıt geldi.