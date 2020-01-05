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Son dakika: TCDD'den "YHT'lerde erişim engeli" iddialarına yalanlama! "soL, Birgün, Cumhuriyet ve Sözcü..."

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
TCDD'DEN YHT'LERDE ERİŞİM ENGELİ İDDİALARINA YALANLAMA

Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce, yüksek hızlı trenlerde () kullanıma sunulan internet bağlantısı üzerinden bazı gazete ve haber sitelerine (, , ve ) girişin yasaklandığına yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. TCDD'den gelen bu net açıklama ile yalan habere her seferinde sarılan medya kuruluşları bir kez daha baltayı taşa vurdu.

Tiyatro oyuncusu ve yazarı 'ye ait 'deki internet erişiminde "soL, Birgün, Cumhuriyet ve Sözcü okumak yasak" iddiasını öne sürdü. Bilginin doğruluğunu araştırmayan malum medya organı hemen bu asılsız iddiayı haberleşirdi.

Doğruluğu teyit edilmeyen bu bilgiye çok geçmeden TCDD Taşımacılık AŞ'den jet yanıt geldi.

TCDD: BİR KISITLAMA YAPILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce, yüksek hızlı trenlerde () kullanıma sunulan internet bağlantısı üzerinden bazı gazete ve haber sitelerine girişin yasaklandığına yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

YALAN HABERLERİ YİNE ELLERİNDE PATLADI

İnternet sitelerine erişimle ilgili engellemelerin yetkili mahkemelerin kararı ve bu kararı uygulayan ilgili kamu birimlerince sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Bunun dışında, Genel Müdürlüğümüzce YHT'lerde verilen internet hizmetinde, gazete ve internet sitelerine erişimle ilgili herhangi bir kısıtlama yapılması söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

TCDD'den gelen bu net açıklama ile yalan habere her seferinde sarılan medya kuruluşları bir kez daha baltayı taşa vurdu.
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