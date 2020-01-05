05 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

MSB'den Trablus'taki Kara Harp Okuluna yapılan saldırıya sert kınama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
MSB'DEN TRABLUS'TAKİ SALDIRIYA SERT KINAMA

() "Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus'taki yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

, Hafter güçlerinin Trablus'taki düzenlediği saldırıyı kınadı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış düşmanı Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus'taki Kara Harp Okuluna yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda 'nın geleceği olan 31 masum askeri öğrencinin şehit edildiği, 30'dan fazla öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Son dakika: Türkiye'den terörist Hafter'in saldırısına sert tepki TÜRKİYE'DEN TERÖRİST HAFTER'İN SALDIRISINA SERT TEPKİ
Hafter askeri okula saldırdı! HAFTER ASKERİ OKULA SALDIRDI!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN