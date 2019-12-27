Sözcü Gazetesi davasında flaş karar! Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya FETÖ'den ceza...
Son dakika haberine göre Sözcü Gazetesi davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi. "Sözcü gazetesi" davasında Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz, "FETÖ'ye yardım etme" suçundan 3 yıl dörder ay hapis cezasına mahkum edildi.Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın FETÖ'ye yardım davasında mahkeme kararını açıkladı.
Oy birliğiyle alınan kararla; Emin Çölaşan 3 yıl 6 ay 15 gün, Necati Doğru 3 yıl 6 ay, Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz 3 yıl 4'er ay, Yücel Arı, Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli ise 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gazetenin sahibi Burak Akbay'ın dosyası ise ayrıldı.
Sanıklardan Mediha Olgun beraat etti
DAVANIN GEÇMİŞİ
Davanın 18 Nisan'da görülen celsesinde, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı.
Savcı, sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli'nin "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisleri talep etmişti. Sanık Mediha Olgun hakkında ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması da talep edilmişti. Savunması alınamayan firari sanık Burak Akbay'ın dosyasının ise ayrılması istenmişti.
FETÖ'YÜ SAVUNAN BAŞLIKLAR
Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun FETÖ ile bağlantısını kanıtlayan propaganda yazıları...
ÇÖLAŞAN: CEMAATİ SAVUNMA ZAMANI
Emin Çölaşan'ın 24 Haziran 2012 tarihinde kendi gazetesine verdiği bir röportajda "Bizim başaramadığımızı Fetullah ile ekibi başardı" şeklinde bir açıklama yaptığı, bundan yaklaşık iki yıl sonra FETÖ'nün terör örgütü olduğunun anlaşılmasından sonra bile 29 Ekim 2015'te "Şimdi cemaati savunma zamanı" yazısını yazdığı ifade edildi.
Çölaşan yazısında şu ifadeleri kullandığı iddianamede yer aldı: "Fetullah ekibinin başka bir deyişle cemaatin, terörle ilgili olduğuna hiçbir zaman inanmadım. Şimdi piyasaya adına FETÖ dedikleri en son terör örgütünü sürdüler (Fetullahçı Terör Örgütü). cemaati yok etmek amacıyla, durduk yerde, aslı astarı olmayan yani bir dandik örgüt yarattılar. Hiç kimse bu sözde terör örgütünün silahlı eylemi gerçekleştirdiğini bilmiyor! Devlet belgelerinde, savcılık iddianamelerinde ve mahkeme kararlarında böyle bir bilgi ve belge yer almıyor. Taktik çok ilginç! Hükümete karşı olanları terör örgütü ilan edeceksin…"
FETÖ'YÜ MAĞDUR GİBİ GÖSTERDİ
Emin Çölaşan'ın 16 Mayıs 2017 tarihinde FETÖ üyeliğinden hakkında tutuklu olarak soruşturma yürütülen bir şahıs hakkında mağdur olduğu görüşü ile "Bir annenin dramı" başlıklı bir yazı yazdığı, terör örgütü üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün ceza alan bir FETÖ'cüyü mağdur gibi gösterdiği anlatıldı.
İddianamede, "Şüpheli Emin Çölaşan'ın FETÖ/PDY üyeliği suçundan hakkında adli işlem yapılan bir şahsın yazısını (mektubunu) basit dahi olsa hiçbir araştırma yapmadan aynen yayınlayıp üzerine 'Yazıklar olsun böyle insanlığa, böyle adalete' şeklinde yorumda bulunarak haklarında tutuklu olarak soruşturma, kovuşturma yürütülen bazı kişilerin mağdur olduğuna dair düşüncesini belirterek kamuoyunun FETÖ/PDY yapılanması hakkındaki olumsuz algısını azaltmaya, terör örgütü ile yapılan hukuki mücadeleyi sekteye uğratmaya çalıştığı değerlendirilmiştir" denildi.
FETÖ'YÜ AKLAMA FAALİYETİ
İddianamede, "Süreç içerisinde FETÖ mensuplarının ya da FETÖ'yü destekleyici harekette bulunan şahısların da aynı ya da benzer söylemlerde bulunarak kamuoyunu etkilemeye çalıştıkları, bu eylemlerin darbe öncesi ve sonrasında 15 Temmuz 2016 tarihli darbeyi ve FETÖ'yü aklama faaliyetine giriştiğinin somut örneği olmuştur" ifadeleri kullanılmıştı.
İddianamede, "Şüphelilerin silahlı terör örgütü FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgütün amacına ulaşmak ve bu amaçla kamuoyunda algı-destek sağlamaya yönelik söylemlerini kuvvetlendirerek, kamuoyunu örgüt lehine etkileme sonucuna neden oldukları, bu durumu bilebilecek durumda oldukları, dolayısıyla bilerek-isteyerek yardım ettikleri anlaşılmıştır" denilmişti.
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