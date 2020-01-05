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MSB açıkladı: YPG'li 2 terörist daha teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
BAKANLIK DUYURDU: TESLİM OLDULAR

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 /'li terörist daha Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu duyuruldu...

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü /'den kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 terörist daha teslim oldu MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU: 5 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

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