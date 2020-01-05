MSB açıkladı: YPG'li 2 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu duyuruldu...

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'den kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.