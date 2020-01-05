Son dakika: Başkan Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, Vali Mahmut Demirtaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a tebrik mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Vali Mahmut Demirtaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a tebrik mesajı gönderdi.