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Son dakika: Başkan Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUTLAMA MESAJI

Başkan , Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, Vali ile Büyükşehir Belediye Başkanı 'a tebrik mesajı gönderdi.

Başkan , Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Vali ile Büyükşehir Belediye Başkanı 'a tebrik mesajı gönderdi.

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