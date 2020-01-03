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Başkan Erdoğan, Mersin'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2020
MERSİN'İN KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Başkan Recep Tayyip , 'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, Vali Ali İhsan Su ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e birer tebrik mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip , 'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali İhsan Su ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e birer tebrik mesajı gönderdi.

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