Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşıyla görüştü
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile yaptığı görüşmede ABD'nın Irak'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi konusunun ele alındığı bildirildi. DHA
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