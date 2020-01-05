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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşıyla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU İNGİLİZ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

... Dışişleri Bakanı , Dominic Raab ile görüştü.

Bakanı , Dominic Raab ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile yaptığı görüşmede ABD'nın Irak'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi konusunun ele alındığı bildirildi. DHA

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