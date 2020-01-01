Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin doğum gününü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin doğum gününü tebrik etti, yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede Bahçeli'nin doğum gününü tebrik etti ve yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.