Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin doğum gününü kutladı
Giriş Tarihi: 01.01.2020 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin doğum gününü tebrik etti, yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede Bahçeli'nin doğum gününü tebrik etti ve yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
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