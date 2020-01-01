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Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin doğum gününü kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.01.2020 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, BAHÇELİ'NİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Başkan , MHP Lideri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin doğum gününü tebrik etti, yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan , MHP Genel Başkanı ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede Bahçeli'nin doğum gününü tebrik etti ve yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

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