Başkan Erdoğan, Gaziantep'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Gaziantep'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e birer tebrik mesajı gönderdi.
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