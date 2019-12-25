25 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan, Gaziantep'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
GAZİANTEP'İN KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Başkan , 'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Başkan , 'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Gaziantep'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı 'e birer tebrik mesajı gönderdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN