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05.01.2020
Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması
Yerli otomobil hakkında bilgi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fabrikanın yerinin tam olarak nerede olacağını açıkladı. "CEO arkadaşımız yurt dışında kendisini ispatlamış biri" diyen Erdoğan, yerli otomobilin tasarımları kendisine ulaştığında heyecanlandığını itiraf etti.
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