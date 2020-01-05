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05.01.2020

Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması

Yerli otomobil hakkında bilgi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fabrikanın yerinin tam olarak nerede olacağını açıkladı. "CEO arkadaşımız yurt dışında kendisini ispatlamış biri" diyen Erdoğan, yerli otomobilin tasarımları kendisine ulaştığında heyecanlandığını itiraf etti.

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