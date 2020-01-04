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BAE'den Türkiye'ye küstah tehdit

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2020
BAE'DEN TÜRKİYE'YE KÜSTAH TEHDİT

Libya'da darbeci Hafter'e para ve askeri mühimmat desteği veren Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin tezkere kararı hakkında küstah açıklamalarda bulundu. BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından Türkiye hakkında yapılan açıklamada "Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz" ifadelerine yer verildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye'nin Libya tezkeresini Meclis'te kabul etmesini skandal ifadelerle kınadı. Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Söz konusu müdahale Arap ulusal güvenliğine ve Akdeniz havzasının istikarına açık bir tehdittir" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'YE KARŞI ÖNLEM ALMA ÇAĞRISI YAPILDI

BAE Türkiye'nin Libya'da tehlikeli bir rol üstlendiği'ni öne sürdü. BAE ayrıca uluslararası toplumdan da sorumluluk alarak Türkiye'nin bölgedeki gerginliği arttırıcı adımları karşısında önlem almalarını istedi.

TBMM'DE TARİHİ KARAR ALINMIŞTI

Libya ile imzalanan ortak mutabakat sonrası Doğu Akdeniz'de stratejik bir güç kazanan Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talebi doğrultusunda Libya'ya asker gönderme konusu için mecliste olağanüstü toplantı düzenlenmiş, Tezkere 184'e karşı 325 oyla kabul edilmişti.

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TEZKEREDE NE VAR?

Tezkere hükümete Libya'ya asker gönderme yetkisi veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya'daki görev süresi, bir yıl olarak belirlendi. Libya'ya gönderilecek asker sayısı ve kapsamı Mehmetçiğin hangi bölgede görev yapacağı ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Tezkerenin kullanım amaçları "Milli çıkarlara yönelik her türlü tehdide karşı önlem almak, Libya'daki gayrimeşru grupların Türkiye'nin menfaatlerine yönelik, saldırılarını bertaraf etmek, Kitlesel göç gibi risklere karşı önlem almak, Libya halkına insani yardımların ulaşmasını sağlamak" şeklinde sıralandı.

Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi LİBYA TEZKERESİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ
Son dakika haberi: İşte Libya tezkeresi SON DAKİKA HABERİ: İŞTE LİBYA TEZKERESİ

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