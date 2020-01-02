Libya tezkeresinin önemi bir kez daha ortaya çıktı! Tek amaçları Türkiye'yi saf dışı bırakmak...
Türkiye'nin Libya hamilesi şer odaklarını olduğunca rahatsız etti. Son gelen bilgi ise Libya tezkeresinin önemi bir kez daha açıkça gözler önüne serdi. Doğu Akdeniz doğalgazını Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya üzerinden Avrupa’ya ulaştıracak olan EastMed projesi Atina’da imzalanıyor. Amaç ise Rus gazına alternatif olarak değerlendirilen EastMed projesine İtalya’nın da eklenmesi ile Türkiye’yi devre dışı bırakmak...Doğu Akdeniz doğalgazını Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya üzerinden Avrupa'ya ulaştıracak olan EastMed projesi Atina'da imzalanıyor. Her üç ülkenin enerji bakanları arasında imzalanacak törene İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de katılacak. Yunanistan Enerji Bakanlığı anlaşmayı İtalya'nın ileri bir tarihte imzalayacağını duyurdu.
TEK AMAÇLARI VAR! TÜRKİYE'Yİ SAF DIŞI BIRAKMAK...
Anlaşma, Doğu Akdeniz'de İsrail tarafından üretilecek doğalgazı Avrupa'ya taşıyacak 900 kilometrelik boru hattı projesinin temelini oluşturuyor. Rus gazına alternatif olarak değerlendirilen EastMed projesine İtalya'nın da eklenmesi ile Türkiye'nin devre dışı bırakılması hedefleniyor. EastMed'i İtalya'ya bağlayacak Poseidon projesi ile Doğu Akdeniz gazı Avrupa'ya ulaştırılacak.
İSRAİL DE OYUNUN İÇİNDE!
Yunanistan'a hareketinden önce Ben Gurion Havaalanı'nda yaptığı açıklamada anlaşmanın önemine dikkat çeken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "On yıldır solun çılgın direnişine rağmen gazı sudan çıkarmak için savaşıyorum. Şimdi gaz çıkıyor, elektrik fiyatları düşüyor ve oradan gelecek yüzlerce milyar yaşlılara, engellilere, eğitime ve sağlık sistemimize kaynak olacak" dedi.
AMAÇLARI ANLAŞMA DEĞİL! HEDEF TÜRKİYE
Anlaşma için Atina'ay gelen Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Maximos Sarayı'nda bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Yunan Başbakan Miçotakis, "Dışarıda hava yağmurlu ve soğuk olabilir ancak iklim, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı her seferinde, özellikle Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'in EastMed Boru Hattı Anlaşması'nı imzalayacağı önemli bir gün için sıcaktır. Bu anlaşma, enerji alanında ve ötesinde çok önemli bir üçlü işbirliğinin en önemli noktası olan çok bir enerji projesi" dedi.
REKABET DEĞİL! İŞ BİRLİĞİYMİŞ...
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ise , "Yağmur yağdığını söylüyoruz çünkü bu bir nimettir. Ülkelerimiz, özellikle adalar kuraklıktan acı çekmektedir. Bu anlaşma, üç taraflı ortaklıklara başladığımız zamandan itibaren, gerçekçi arayışların temelini oluşturan üç yönlü bir işbirliğinin imzalanmasıdır. Yani Orta Doğu'da rekabete değil işbirliğine sahip olmaktır" diye konuştu.
ANLAŞMA İMZALIYORLAR...
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Anastasiadis ile yerel saatle sabah 10.00'da görüşen Yunanistan Başbakanı Miçotakis 14.00'te (TSİ 15.00) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile baş başa görüşecek. Yine yerel saat ile saat 18.00'de Netanyahu, Anastasiadis ve Miçotakis üçlü toplantı gerçekleştirecek. Saat 18.30'da (TSİ 19.30) üç ülkenin enerji bakanlarının imzalayacağı anlaşma törenine katılacaklar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Beklenen açıklama geldi! Trump, 15 Ocak'ta imzalayacak
- Terörist Hafter güçleri püskürtüldü!
- Bağdat'taki olaylar ile ilgili Kasım Süleymani detayı!
- ABD'den ilk askeri birlik yola çıktı
- Komşu'da korkutan deprem!
- ABD'den 'İran' diplomasisi
- Emine Erdoğan: Analığın gücü terör zulmünü yendi!
- Dünyanın konuştuğu skandal! Bakanlık harekete geçti
- Doğu Türkistan'da atların görsel şöleni
- O ülkenin Genelkurmay Başkanı helikopter kazasında öldü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2 Ocak Van’da yarın okullar tatil mi? Van Valiliği MEB açıklaması geldi mi? Van kar tatili…
- Jandarma 94 personel alımı için son günler! 2020 Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Diyetisyen, mühendis…
- BİM aktüel 3 Ocak kataloğu | BİM aktüel ürünler listesi (3 Ocak Cuma) – Haftanın ürünü Vestel Venüs…
- Büyük ikramiye (80 milyon TL) kime çıktı? Milli Piyango 2020 büyük ikramiye nereye hangi ile çıktı?
- Termik santral nedir? Kapatılan filtresiz termik santraller nerede?
- Evlilik nedeni ortaya çıktı! Sıla’nın sevgilisi Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında, nereli?
- Bu hafta diziler var mı? Diziler kaç hafta yok? İşte televizyonların yayın akışı…
- Başvuru sayısı 1 milyona koşuyor! TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? 2020 TOKİ evleri başvuru şartları!
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman neden yok? 1 Ocak ATV yayın akışı!
- 2020 Köprü geçiş ücretleri ne kadar? - Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti!
- Sigaraya zam geldi mi? 2020 sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, 1 Ocak güncel sigara fiyat listesi!
- 1982'de David Grundman'ın eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur?