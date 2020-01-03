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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2020
FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON

Muğla merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında başlatılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, örgütle irtibatlı olduğu iddiasıyla 12 muvazzaf ve TSK'dan ihraç edilen 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Muğla, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Adana, Mersin ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütün askeri yapılanmasıyla ilgili daha önce gerçekleştirilen 30 operasyonda 329 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 83'ü tutuklanmıştı. Yakalananlardan çoğu itirafçı olmuştu.

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