FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
Muğla merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında başlatılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, örgütle irtibatlı olduğu iddiasıyla 12 muvazzaf ve TSK'dan ihraç edilen 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Muğla, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Adana, Mersin ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütün askeri yapılanmasıyla ilgili daha önce gerçekleştirilen 30 operasyonda 329 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 83'ü tutuklanmıştı. Yakalananlardan çoğu itirafçı olmuştu.
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