03 Ocak 2020, Cuma
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Son dakika: Hava Harp Okulu davasında karar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2020
HAVA HARP OKULU DAVASINDA KARAR

Son dakika haberine göre; 15 Temmuz girişimine ilişkin davada, eski öğrencisi 70 sanık ile 2 er askerin yargılandığı davasında mahkeme heyeti kararını açıkladı.

öğrencisi 70 sanık ile 2 er askerin yargılandığı davasında mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme 70 sanık hakkında 'anayasayı ihlal' suçundan müebbet hapis cezası verdi. 2 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

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