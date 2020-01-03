MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: O teröristler Türkiye'ye getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri müşterek gerçekleştirdikleri operasyonda Irak Kandil’de faaliyet gösteren ve aranmakta olan iki PKK mensubunu kıskıvrak yakaladı. İki şüpheli Türkiye’ye getirilirken tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİLER

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek gerçekleştirilen operasyonda Irak/Kandil'de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema Farkin kod adlı G.M. ve Beritan Avesta kod adlı L.A. BTÖ mensupları yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 2 örgüt mensubu hakkında emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.