03 Ocak 2020, Cuma
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Irak’ta istikrarsızlığı artıracak eylemler tüm bölgenin aleyhinedir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
AK PARTİ'DEN FLAŞ KASIM SÜLEYMANİ AÇIKLAMASI!

, 'nin düzenlediği saldırıda öldürülen ile ilgili yaptığı açıklamada, "’ın güvenlik ve istikrarı ve tüm bölge için hayati önemdedir. Irak’ta istikrarsızlığı artıracak eylemler tüm bölgenin aleyhinedir." ifadelerini kullandı.

, 'ta düzenlediği operasyon ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü lideri 'yi öldürdü. ABD Başkanı , hesabı Twitter üzerinden imalı bir şekilde Amerikan bayrağı paylaşırken Pentagon, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." açıklaması yaptı.

Savaş sözlerinin kullanılmasına yol açan bu gelişmenin ardından de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. açıklamasında, "Irak'ın güvenlik ve istikrarı ve tüm bölge için hayati önemdedir. Irak'ta istikrarsızlığı artıracak eylemler tüm bölgenin aleyhinedir." ifadelerini kullandı.

"TEHLİKELİ İSTİKRARSIZLIĞI TETİKLEYECEKTİR"

Ömer Çelik, "İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilere yapılan saldırı bölgede daha tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyecektir. Bunlar hem Irak halkının hem de tüm bölgenin aleyhine olacaktır." diye yazdı.

"İSTİKRARI TEHDİT EDEN UNSURLARA"

Sözcü Çelik, "Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar yaptığı tüm açıklamalarda Irak'ın istikrarına verdiğimiz önemi ifade etmiş ve bu istikrarı tehdit eden unsurlara karşı olduğumuzu vurgulamıştır." ifadelerine yer verdi.

"ÇOK KAYGI VERİCİ"

Sözcüsü Çelik, "Irak'ı uydu devlete dönüştürmeye dönük dış müdahaleler, suikastler, hizip çatışmaları ve mezhep kavgaları bölgemizi ve Irak'ı daha büyük istikrarsızlıklara maruz bırakmaktadır. Bölgede tırmanan İran-ABD gerginliği bu açıdan çok kaygı vericidir. Şiddeti artırmak Irak halkına kötülük etmektir. Tüm tarafların itidal içerisinde davranması şu anda Irak'ın ve bölgenin ihtiyaç duyduğu en hayati yaklaşımdır. Türkiye olarak bölgenin güvenlik ve istikrarı için çalışmaya devam edeceğiz." diye yazdı.

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