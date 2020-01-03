Cumhurbaşkanlığından ABD ve İran'a çağrı: Gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile İran gerilimi hakkında "Türkiye olarak bütün tarafları sağduyu içinde hareket etmeye, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile İran gerilimi hakkında "Türkiye olarak bütün tarafları sağduyu içinde hareket etmeye, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Ülkemiz, bölgesel ve küresel barışı teminat altına almak için diplomasinin bütün imkanlarını en geniş şekilde kullanmayı sürdürecek." dedi.

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