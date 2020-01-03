03 Ocak 2020, Cuma
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Cumhurbaşkanlığından ABD ve İran'a çağrı: Gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN ABD VE İRAN'A ÇAĞRI

, ABD ile İran gerilimi hakkında "Türkiye olarak bütün tarafları sağduyu içinde hareket etmeye, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." dedi.

, ABD ile İran gerilimi hakkında "Türkiye olarak bütün tarafları sağduyu içinde hareket etmeye, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Ülkemiz, bölgesel ve küresel barışı teminat altına almak için diplomasinin bütün imkanlarını en geniş şekilde kullanmayı sürdürecek." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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