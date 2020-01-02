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İşte son seçim anketi! Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Akşener ve Gül'e fark attı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2020 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
İŞTE SON SEÇİM ANKETİ! BAŞKAN ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU, AKŞENER VE GÜL'E FARK ATTI

ORC Araştırma Şirketinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı son ankette Başkan Recep Tayyip Erdoğan, karşı karşıya geldiği 4 isme de büyük fark attı. En düşük oy oranına ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahip.

ORC Araştırma Şirketi, 'Siyasi Eğilimler Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 28 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 36 ilde 2 bin 980 kişi ile görüşerek yapılan ankette yer alan sorular ve yanıtları şöyle:

CHP kurultayında, Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce yarışırsa, hangi ismin Genel Başkan olmasını istersiniz?


Sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'ün yarışacağı iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy tercihiniz hangi isimden yana olur?

Sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy tercihiniz hangi isimden yana olur?

Sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener'in yarışacağı iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy tercihiniz hangi isimden yana olur?

Sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu'nun yarışacağı iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy tercihiniz hangi isimden yana olur?

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