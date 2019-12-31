Türkiye'nin Libya'ya desteği ne anlama geliyor?
Libya Türkiye'den askeri destek istedi, muhalefet ise bu çağrıyı halka algı operasyonuyla farklı yansıtma çalışmasına başladı. CHP ve organları Libya'da iki farklı grubun karşı karşıya geldiğini, Türkiye'nin de bu 'kardeş kavgasına' karışmaması gerektiğini savundu. CHP'nin 'kardeş kavgası' ve 'iç mesele' terimleriyle başlattığı algı operasyonu sonrası A Haber Libya'daki olayların perde arkasını araladı. Libya'da neler oluyor? Türk askerinin Libya'ya gitmesi neden önemli? Libya'da bir kardeş kavgası mı var? İşte tüm gerçekler...
Türkiye Libya ile Doğu Akdeniz'de sınır anlaşması imzalayınca sıcak gelişmeler ardı ardına yaşandı. Libya ve Doğu Akdeniz'de kirli oyun peşinde koşanlar hüsran yaşadı. Kaddafi sonrası generali Hafter ortaya sürüldü. Batı'dan ve bölgeden bazı ülkeler Hafter'e destek verdi. 2014 yılında Bingazi kentine başlattığı Onur Operasyonu sonrası kendisine Fransa destek verdi. Ardından kendisi gibi bir darbeci olan Sisi de Hafter'e desteğini verdi.
Sadece bununla da kalmadı. Fransa ve Mısır'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri de Hafter'e desteğini gösterdi. Kesenin ağzını açan BAE, para ve askeri teçhizat desteği sağladı.
Hafter Batı'da destek topladı. Libya'da petrol sahalarını ele geçirdikten sonra "Bana destek verin Libya'yı size açayım" diyerek giderek güç topladı.
BATI İLE BAE VE MISIR'DAN GELEN DESTEK MİLİSLERİ SOKAĞA DÖKTÜ
Hafter'in teklifi tüm akbabaların iştahını kabarttı. Libya petrolünün peşine düşenlerin desteğini alan Hafter, kendisine sadık milislerden Güney, Doğu ve Kuzey'den 3 birlik oluşturdu.
Para ve askeri teçhizat desteği de alan Hafter, Libya'yı bölmek için çalışmalara başladı.
Sudan Özgürlük Ordusu 2017 yılından itibaren yaklaşık 1000 savaşçısı ile bölgede çatışmalarda yer alıyor. Sudan'dan başka bir örgüt ise Sudan Özgürlük Güçleri Topluluğu. Zakava kabilesine mensup savaşçılardan oluşan bu grup yaklaşık 500 savaşçıyla cephede.
RUS PARALI ASKERLER DE BÖLGEDE
Ocak 2017'de Libya açıklarındaki bir savaş gemisinde Rusya Savunma Bakanı ve Hafter biraraya geldi. Buluşmada 2 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldı.
Wagner Grubu olarak bilinen Rus paralı askerlerin sayısı 1500 olarak biliniyor. 2017 yılından itibaren Libya'da faaliyet gösteriyorlar.
Hafter cephesi buluşma sonrası, "Kaddafi döneminden kalan siber ticaretin sürdürülmesi Rusya'nın Libya'da askeri üsler inşa etmesi konusunda anlaşma sağlandı" açıklaması yaptı.
Bu nedenle Rusya Libya'da Hafter güçlerinin devam etmesini istiyor.
TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ BÖLGEDE NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?
Bölgedeki işgalci çeteler Hafter liderliğinde para ve silah çıkarları için çatışmaya ve kan dökmeye devam ediyor.
Batı'dan ve çevre ülkelerden gelen çeteler, paralı askerler ve kabileler paranın peşinde.
Kirli ittifakı ve Hafter'i ayakta tutan güç, çeteler ve ordudan kendisine katılan askerleriyle elde ettiği zaferler oldu.
Hafter ittifakının güç kaybı ve bölgede gerileme yaşaması kirli ittifakın dağılması anlamına geliyor. Çıkarları için çephede savaşan grupların dağılması anlamına geliyor.
Tam olarak da bu noktada Türkiye ortaya çıkıyor. Türkiye'nin askeri desteği Libya'nın kaderini belirleyecek en önemli etkenlerden olacak.
Mehmetçik'in Libya'ya ayak basması ile darbeci Hafter ve kendisine destek veren uluslararası güçlerin sivil kanı akıtmasını, meşru hükümeti devirmesini engelleyecek. Libya ve Doğu Akdeniz için Hafter üzerinen kurulan kirli ittifak için sonun başlangıcı olacak.
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