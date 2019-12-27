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Trump ve Sisi'den Libya görüşmesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.12.2019
TRUMP VE SİSİ'DEN LİBYA GÖRÜŞMESİ

Başkanı Trump ve , 'den kara, hava ve deniz olmak üzere üç alanda askeri destek talebinde bulunan hakkında görüştü. İkili telefon görüşmesinde "Libya'da dış ülkelerin istismarını" reddetti.

Başkanı ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- , yaptıkları telefon görüşmesinde "'da dış ülkelerin istismarını" reddetti

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump ve Sisi'nin bugün bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İki liderin önemli bölgesel ve ikili konuları ele aldığına işaret edilen açıklamada, "Trump ve Sisi, Libya'da dış ülkelerin istismarını reddetti. Ayrıca iki lider, Libyalıların kontrolü yabancı aktörlere kaptırmadan önce tüm tarafların çatışmayı çözmek için acil adım atması gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadelerine yer verildi.

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