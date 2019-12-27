Trump ve Sisi'den Libya görüşmesi
ABD Başkanı Trump ve Sisi, Türkiye'den kara, hava ve deniz olmak üzere üç alanda askeri destek talebinde bulunan Libya hakkında görüştü. İkili telefon görüşmesinde "Libya'da dış ülkelerin istismarını" reddetti.
ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi, yaptıkları telefon görüşmesinde "Libya'da dış ülkelerin istismarını" reddetti
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump ve Sisi'nin bugün bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
İki liderin önemli bölgesel ve ikili konuları ele aldığına işaret edilen açıklamada, "Trump ve Sisi, Libya'da dış ülkelerin istismarını reddetti. Ayrıca iki lider, Libyalıların kontrolü yabancı aktörlere kaptırmadan önce tüm tarafların çatışmayı çözmek için acil adım atması gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadelerine yer verildi.
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