Cumhurbaşkanlığından flaş Libya açıklaması
Giriş Tarihi: 27.12.2019
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Libya Hükümeti Türkiye'nin askeri desteğini talep etti. Karşılıklı çıkarlarımızı korumaya ve Akdeniz'de istikrarlı sağlamaya kararlıyız.detaylar gelecek...
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