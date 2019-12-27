27 Aralık 2019, Cuma
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Cumhurbaşkanlığından flaş Libya açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2019
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN FLAŞ LİBYA AÇIKLAMASI

İletişim Başkanı : Hükümeti 'nin askeri desteğini talep etti. Karşılıklı çıkarlarımızı korumaya ve 'de istikrarlı sağlamaya kararlıyız.

detaylar gelecek...

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