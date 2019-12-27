MSB’den Libya mesajı: TSK her an göreve hazır

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yetkilileri, Libya’ya asker gönderme süreciyle ilgili olarak, “TSK emir verildiği anda her an her yerde görev yapmaya hazır” açıklamasını yaptılar.

Yeni yılda Libya'ya asker göndermek için tezkerenin TBMM'ye sunulma hazırlıkları devam ederken süreçle ilgili soruyu yanıtlayan askeri kaynaklar, "Emir verildiği anda TSK, her an her yerde görev yapma kabiliyetine sahip bir ordudur ve burada da görev yapmaya hazırdır" dediler.



Kaynaklar, rejim askerleri tarafından çevrilen İdlib'deki 8. gözlem noktasıyla ilgili soruya da şu yanıtı verdiler:



"Şu an herhangi bir risk yok. 9. gözlem noktasında da benzer bir durum yaşanmıştı. İkmalle ilgili de bir sorun yok. Bu tür konuları Rus muhataplarımızla koordineli şekilde yürütüyoruz. Oradaki birliklerimiz, muharebe için oraya gitmedi. Çatışmasızlık ortamını gözleyip, rapor ediyorlar ancak herhangi bir saldırı olursa, gerekli karşılığı verebilecek seviyedeler."

TSK: BARIŞ GELEN BÖLGELERDE 580 BİN SURİYELİ EVİNE DÖNDÜ

Öte yandan TSK'dan yapılan bilgilendirme açıklamalarında "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgelerine 580 bini aşkın Suriyelinin gönüllü olarak geri dönmesi sağlandı" denildi.

"982 EMEKLİ PERSONELİN RÜTBESİ GERİ ALINDI"

FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne 18 bin 630 personel ihraç edilirken, 982 emekli personelin rütbeleri geri alındı."

2019'DA 150 TERÖR OPERASYONU YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı, "PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik bu yıl yurt içinde ve dışında 31'i büyük 119'u orta çaplı toplam 150 operasyon icra edildi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgelerine 580 bini aşkın Suriyelinin gönüllü olarak geri dönmesi sağlandı." açıklamasında bulundu.

24 OCAK 2020 TARİHİNDE DUYURULACAK

Milli Savunma Bakanlığı: "Ocak, Şubat ve Mart 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/erlerin, Şubat 2020 sınıflandırma dönemi sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden 24 Ocak 2020 tarihinde duyurulacaktır. Söz konusu vatandaşlarımız sevk evraklarını e-Devlet ve askerlik şubelerinden alabilecektir. Bedelli askerlikten yararlanacak vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için ödemelerini en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda bedelli askerlik temel eğitimine tabi tutulacak yükümlülerin celp ve sevk dönemleri ile temel eğitim yapacakları eğitim birlikleri 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır."