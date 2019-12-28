TOGG CEO'su Karakaş: Markamızı 150 isim arasından seçeceğiz

Yerli otomobilin tanıtımında dünyayı hayran bırakan teknolojik ve çevre dostu özellikleri açıklayan CEO Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobilin markasının 150 isim içinden seçileceğini ifade etti. Gürcan Karakaş, "Marka 2020 sonlarına doğru belirlenecek." dedi.

Türkiye dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtımıyla muhteşem özelliklere sahip yerli otomobiline kavuştu. Yerli otomobil herkesi kendine hayran bırakırken bir televizyon programına konu olan CEO Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobilin markasının 150 isim içinden seçileceğini ifade etti.

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"30 yıldır otomotiv dünyası içindeyim. Biz tasarımımıza başlamadan önce hedef kitlemizi belirledik. Hedef kitlenin beklentilerini oldukça profesyonel şekilde uyguladık. Hedef kitlemiz yalın ve prestijli otomobil görmek ister. Tasarımcılar bütününe bakmak zorunda. Tasarım yaparken, ölçülerin bütünlüğü oranı birbirini tamamlamalı. Bizim otomobilimiz elektrikli olması sebebiyle aks mesafesi olmalı. Ortada bir tünel engelimiz yok. İçi düz ve geniş. Aks aralığı geniş olunca, otomobil daha uzun görünecek. Biz batı ve doğuyu birleştiriyoruz. Kendi özümüzü tanımlarken bizim farkımız ne dediğimizde içinde bulunduğumuz topraklar ortak bir sinerji yaratmış ve bizim açımızdan çok büyük bir başarı oluşturuyor.

LALENİN ELLERİNİ AÇMIŞ HALİDİR

Aracımızın farları saldırgan olmayan ama keskin bir hatlara sahip. Yandan baktığımızda güçlü bir duruş ister hedef kitlemiz. Dimdik duran bir otomobil görünüyor. Türk baharatı olarak simgelediğimiz bir yer var. Ön kısma baktığımızda laledir. Lalenin ellerini açmış halidir. Otomobilimizin içinde de görmeye devam ediyoruz.

"MARKA 2020 SONLARINA DOĞRU BELİRLENECEK"

Hava girişine ihtiyacımız yok. Bu bir tasarım amaçlı kullanılıyor. Çok fazla fütüristik yapmayan bir seçim bu. Benzin ve dizelde bir şekilde soğutmamız gerekiyor. Kırmızı aracın önü daha farklı tasarlanmış. Şu an belirlenmedi. Önümüzdeki yılın ortasına doğru lansmanını düşünüyoruz. Değişen dönüştüren bir kimliğe sahip olması önemli. Tamamını temsil edilecek bir isim olmalı. 150 isim içinde seçeceğiz. Anlam olarak karşılıklarına bakacağız. Özellikle hedef olarak düşündüğümüz ülkeler için. Önümüzdeki senenin ortasında marka lansmanımızı yapmak istiyoruz. Önemli olan tüm kimliği yansıtmak.

"İLK SUV PİYASADA OLACAK"

Sedan'ımız konsept aşamasında. Burada aile olarak belirttiğimiz çizgileri görebiliyor muyuz, önemli. Burada da çizgiler var. O çizgiler olduğundan fazla görüntü hissi verir.

Biz 2022 sonuna doğru aracımızı çıkarınca 18-24 ay içinde Sedanımızı sonrasında ise diğer araçlarımızı çıkaracağız. Kademeli bir şekilde versiyonlarımız satışa çıkacak. İlk olarak SUV piyasada olacak."