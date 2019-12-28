Yerli otomobilin özellikleri neler?
Dünyayı kasıp kavuran Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobilinin özellikleri herkesi hayran bıraktı. Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek olurken, 5 modelli yerli otomobilin özellikleri de tam not aldı.
Türkiye, 60 yıllık hayalini gerçekleştirdi. Büyük bir çalışmanın ürünü olan yerli otomobilin özellikleri de rakiplerini kıskandıracak cinsten. Tanıtımı beklenen yerli otomobilden ilk detaylar paylaşıldı. Etkinlik alanında bulunan yerli otomobilin şasesi dikkat çekiyor.
C sınıfı SUV aracın paylaşılan son görüntülerinde, ortaya yerleştirilmiş bataryası, ön ve arkada iki elektrik motoru ve yan silueti ortaya çıktı.
ÇİFT MOTORLU 4X4
Ağırlık dağılımını iyileştirmek için bataryası tabana yerleştirilen otomobilde, bu sayede yol tutuş özelllikleri de iyileştirilmiş. Ön ve arkadaki elektrik motorlarıyla Türkiye'nin otomobilinin 4x4 sistemine sahip olacağı ortaya çıktı. Çekiş sistemi ve yerden yüksek yapısıyla elektrikli SUV zorlu yollarda da ilerleyebilecek. Otomobilin yan görünüşüne bakıldığında modern ve şık hatları da dikkat çekiyor. Boyutları ve mücadele ettiği sınıfı dikkate alındığında 5 kişi için rahat bir yolculuk sunacak otomobilin bagaj hacmi 500 lt'yi eçebilecek.
MENZİLİ 500 KİLOMETRE
Daha önce dolu bataryayla menzili 500 km'ye kadar uzayacağı açıklanan aracın dolum süresi ve batarya ömrüne ilişkin açıklama bugün yapılacak.
KOKPİTTE BOYDAN BOYA LED EKRAN
Türkiye'nin otomobilinin gösterge panelinde okunan 120 km'nin nerede yapıldığı da Osmangazi Köprüsü üzerinde paylaşılan görüntülerde ortaya çıktı. test edildiği de ortaya çıktı.
Otomobilin direksiyon simidinde dikkat çeken TG harfleri, TOGG'nun kısaltmasına göndermeler yapıyor. Türkiye'nin otomobilindeki iç tasarım detayları arasında, kokpiti boydan boya sarmalayan geniş ekran dikkat çekiyor. Sürücü kadar yolcuların da ihtiyaç duyabileceği bilgilerin gösterileceği ekran, günümüz modern tasarımına son derece uygun. İlerleyen dönemde otonom kullanıma uygun olacağı düşünüldüğünde, ekrana çok iş düşeceği de açık.
RAKİPLERİ KISKANDIRACAK
İç mekanında son derece modern ve şık hatları dikkat çeken otomobilde en ince ayrıntıların düşünüldüğü görülüyor. İşte Türkiye'nin otomobilinin ortaya çıkan iç mekan ayrıntıları...
• Sürücü odaklı kokpit tasarımı
• Üç kollu deri kaplı etli direksiyon simidi
• Yüksek malzeme ve işçilik kalitesi
• Kapı içlerine yerleştirilmiş geniş hoparlör ve gelişmiş müzik sistemi
• Mavi LED iç aydınlatma ışıkları
• 10 inç ve üstü ebatlı sınıfının en geniş dokunmatik bilgi ekranı
• Geniş gösterge tablosu ve ikinci bilgi ekranı
• Deri döşeme yüksek kaliteli koltuklar
• Şık havalandırma ızgaraları
• Küçük ve ergonomik tasarlanmış metal kumanda kolu
• Yumuşak ve kalite hissini yükselten kokpit kaplamaları.
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