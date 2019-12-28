Sabah yazarı Hasan Basri Yalçın: Yerli otomobil sadece otomobil üretiminden ibaret değildir İşte stratejik değeri
Sabah Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, dün tanıtımı gerçekleşen ve tüm Türkjiye'nin beğenisini kazanmayı başaran yerli otomobil ile ilgili önemli bir yazı kaleme aldı. Hasan Basri Yalçın, "Otomobil üretimi sadece otomobil üretiminden ibaret değildir"diyen Yalçın, yerli otomobil üretiminin stratejik açıdan ülkemiz için ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.
İşte Sabah Gazetesi Yazarı Hasan Basri Yalçın'ın yazısından öne çıkan satır başları:
Uzmanı değilim. Atıp tutamam. Tekniğini anlatamam. Pazar araştırması yapmadım. Ama bildiğim bir şey var. Yerli otomobil bu ülkenin en büyük hayallerinden biridir. Arabaya ödediğimiz para enerjiyle beraber cari dengemizdeki en büyük deliklerden biridir. Her yıl ülkemizde yüz binlerce araç satılır. Ülkenin dişiyle tırnağıyla ürettiği kazanç yabancı şirketlerin kasalarına akar gider. Ama bu konuyu doğru düzgün konuşamadık bile.
"YAPAMAYIZ, EDEMEYİZ" DEMEKTEN BAŞKA BİR İŞ YAPMADI
Küreselci liberaller başta olmak üzere işi bildiğini düşündüklerimiz "yapamayız, edemeyiz" demekten başka bir iş yapmadı. "Pazarı yok" dediler. "Rekabet şansımız yok" dediler. Bu tür bir çabayı konuşmak bile baştan mahkum edildi. Çünkü Türkiye, Gümrük Birliği içinde Avrupa'dan gelen otomobillerin en büyük pazarlarından biriydi. Neoliberal dönemde, "pazar yok" gibi bir iddiaya karşı çıkmak da imkansıza yakındı. Lafını açanlar bile marjinalleştirilirdi. Ama gün geldi neoliberalizmin de sorgulanabileceği bir dünya doğdu. Türkiye de o yeni dünyada yerini alıyor. Artık Avrupa'nın otomobil pazarı olmak dışında bir projemiz var..
YAZININ DEVAMNI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Erdoğan işaret etmişti! Dünya takip edecek
- İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Saat verildi...
- Emma sessiz sedasız uçtu
- Türkiye'nin karşısına dikilen Kılıçdaroğlu'nun durumu!
- İstanbullular Kanal İstanbul projesini yorumladı
- Kirli ittifak yeni hamle peşinde
- Sağanak zam yağmuru! CHP vatandaşı böyle mutlu ediyor
- İş dünyasından ilk yorum!
- Bu satırlara dikkat: Devrim'i durduranlar yine devrede
- "O iş tamam hocam"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Türkiye’nin “otomobil” macerası! Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir?
- Yılbaşı haftasında diziler yayınlanacak mı? Diziler tatile girecek mi?
- 26 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölüm eleme adayları kimdir?
- Niğde’de yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Niğde kar tatili var mı? Niğde Valiliği açıklaması…
- Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- EGM 84 personel alımı yapacak! EGM personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? Maliyeti belli oldu…
- 27 Aralık Nevşehir’de okullar tatil mi? Nevşehir yarın okullar tatil mi kar tatili için açıklama var mı?
- 27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?
- 2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?
- Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?