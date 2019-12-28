Sabah yazarı Hasan Basri Yalçın: Yerli otomobil sadece otomobil üretiminden ibaret değildir İşte stratejik değeri

Sabah Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, dün tanıtımı gerçekleşen ve tüm Türkjiye'nin beğenisini kazanmayı başaran yerli otomobil ile ilgili önemli bir yazı kaleme aldı. Hasan Basri Yalçın, "Otomobil üretimi sadece otomobil üretiminden ibaret değildir"diyen Yalçın, yerli otomobil üretiminin stratejik açıdan ülkemiz için ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

İşte Sabah Gazetesi Yazarı Hasan Basri Yalçın'ın yazısından öne çıkan satır başları:

Uzmanı değilim. Atıp tutamam. Tekniğini anlatamam. Pazar araştırması yapmadım. Ama bildiğim bir şey var. Yerli otomobil bu ülkenin en büyük hayallerinden biridir. Arabaya ödediğimiz para enerjiyle beraber cari dengemizdeki en büyük deliklerden biridir. Her yıl ülkemizde yüz binlerce araç satılır. Ülkenin dişiyle tırnağıyla ürettiği kazanç yabancı şirketlerin kasalarına akar gider. Ama bu konuyu doğru düzgün konuşamadık bile.

"YAPAMAYIZ, EDEMEYİZ" DEMEKTEN BAŞKA BİR İŞ YAPMADI

Küreselci liberaller başta olmak üzere işi bildiğini düşündüklerimiz "yapamayız, edemeyiz" demekten başka bir iş yapmadı. "Pazarı yok" dediler. "Rekabet şansımız yok" dediler. Bu tür bir çabayı konuşmak bile baştan mahkum edildi. Çünkü Türkiye, Gümrük Birliği içinde Avrupa'dan gelen otomobillerin en büyük pazarlarından biriydi. Neoliberal dönemde, "pazar yok" gibi bir iddiaya karşı çıkmak da imkansıza yakındı. Lafını açanlar bile marjinalleştirilirdi. Ama gün geldi neoliberalizmin de sorgulanabileceği bir dünya doğdu. Türkiye de o yeni dünyada yerini alıyor. Artık Avrupa'nın otomobil pazarı olmak dışında bir projemiz var..