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İş dünyasından yerli otomobil ile ilgili ilk yorumlar geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan yerli otomobil tüm Türkiye tarafından çok beğenildi. Hem tasarım olarak hem teknoloji olarak kendine hayran bırakan yerli otomobil ile ilgili olarak iş dünyası da hayranlığını dile getirdi. İş dünyası aracı şık, albenisi olan ve gurur kaynağı olarak nitelendirdi.

Giriş Tarihi: 28.12.2019 07:25 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 07:29
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İş dünyasından yerli otomobil ile ilgili ilk yorumlar geldi

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, ön gösterimi yapılan Türkiye'nin Otomobiline ilişkin, "Ön gösterim aracı tasarım olarak son derece şık, albenisi son derece yüksek. Bu işlerde araç ekonomisi kadar tasarım ekonomisi de önem taşır. Çok güçlü bir tasarım olduğunu görüyorum hem SUV hem de sedan modelinde." dedi.

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İş dünyasından yerli otomobil ile ilgili ilk yorumlar geldi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil, Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

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İş dünyasından yerli otomobil ile ilgili ilk yorumlar geldi

AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çağdaş, markadan bağımsız şekilde bir Türk vatandaşı olarak bugüne şahit olduğu çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu anlamda bu projeyi sanki kendim yapmışım gibi mutlu oldum gerçekten." diye konuştu.

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İş dünyasından yerli otomobil ile ilgili ilk yorumlar geldi

Aracı son derece beğendiğini vurgulayan Çağdaş, "Ön gösterim aracı tasarım olarak son derece şık, albenisi son derece yüksek. Bu işlerde araç ekonomisi kadar tasarım ekonomisi de önem taşır. Özellikle talebin ortaya çıkmasında talebin yönetilmesinde bu çok önemlidir. Çok güçlü bir tasarım olduğunu görüyorum hem SUV hem de sedan modelinde." ifadelerini kullandı.

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İş dünyasından yerli otomobil ile ilgili ilk yorumlar geldi

Çağdaş, dünyada artık otomotivin talep yapısının değiştiğini ve gelecek on yıllık dönemde çok büyük değişimler görüleceğini ifade ederek, şunları kaydetti: