Yerli otomobile yoğun talep! Körfez'in 3 büyük otomotiv firması bayilik istedi
Türkiye'nin yerli otomobili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla büyük bir törenle görücüye çıktı. İlk aracın 2022'de bant çıkması beklenirken yerli otomobile şimdiden yoğun talep var. Katar'daki 3 büyük otomotiv firması Türkiye'nin ürettiği yerli otomobilin bayiliğe şimdiden talip olduklarını açıkladı.
TOGG'un Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtıldığı "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ve Bilişim Vadisi Resmi Açılış Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kabine üyeleri, sivil toplum kuruluşlarıyla sektör temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımıyla Gebze'de gerçekleşti.
İlk aracın 2022'de banttan inmesi beklenirken yerli otomobil üstün özellikleriyle ön plana çıkıyor. Yerli otomobile şimdiden yoğun talep gelemeye başladı.
ŞİMDİDEN ONLARCA SİPARİŞ VERİLDİ
Anadolu Ajansı (AA) Katar Temsilcisi Ahmed Yusuf, Twitter hesabından Katar'daki 3 büyük otomotiv firması Türkiye'nin ürettiği yerli otomobilin bayiliğe şimdiden talip olduğunu duyurdu. Yusuf, paylaşımında "Katar'daki 3 büyük otomotiv firması Türkiye'nin ürettiği yerli otomobilin bayiliğe şimdiden talip oldu ve şimdiden onlarca sipariş var" ifadelerini kullandı.
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