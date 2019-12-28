İngliz ajan Le Mesurier’in eşi yasak kalkar kalkmaz İngiltere’ye uçtu
İstanbul'da ölü bulunan ve ardından birçok tartışmanın yaşandığı İngiliz eski istihbarat subayı James Le Mesurier’in ölüm sebebinin açıklanmasından sonra eşi Emma Winberg hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı cenazeye katılabilmesi için kaldırıldı. Emma Winberg hafta başında sessiz sedasız İngiltere’ye uçtu.
Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler'in kurucusu James Le Mesurier, 11 Kasım sabahı ofisinin bulunduğu Beyoğlu, Tophane'deki Ali Paşa Medresesi Sokak'ta ölü bulundu. Le Mesurier'in ölümünü şüpheli bulan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, o gece yanında olan eşi Emma Winberg'i ifadeye çağırdı. Emma Winberg emniyet ifadesinde, "Saat 02.30'da eşim uyku ilacı alarak uyudu. Ben 04.30'a kadar ayaktaydım. Eşim de uyandı. Bana da uyku ilacı verdi. Sonra uyuduk" dedi. İkinci kez ifadeye çağırılan Emma Winberg'e yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Le Mesurier''in cenazesi 14 Kasım'da memleketi İngiltere'ye gönderildi.
İÇ KANAMADAN ÖLDÜ
Otopsi sonucuna göre, ajanlar savaşının kurbanı olabileceği yönünde spekülasyonlar yürütülen Le Mesurier'in iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği, yüzü, göğüs kafesi, elleri ve kollarında kırıklar olduğu tespit edildi.
SESSİZ SEDASIZ UÇTU
Hürriyet'in haberine göre; Emma Winberg yurt dışı çıkış yasağının ardından ne Beyoğlu'ndaki ofise ne de Büyükada'daki evine uğramadı. Herhangi bir basın kuruluşuna da konuşmadı. Geçtiğimiz hafta Emma Winberg'in avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Avukatlar, Le Mesurier'in cenazesinin defni için Emma Winberg'in beklendiğini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu hafta başı yurt dışı çıkış yasağını, 'soruşturmada gelinen aşama ve şahsın eşinin cenazesine katılma talebi' gerekçesiyle kaldırdı. Emma Winberg perşembe günü İngiliz Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul'dan Londra'ya uçtu.
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