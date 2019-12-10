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10.12.2019

İngiliz ajanın ölümündeki sır perdesi aralanıyor? Ajan kimden kaçıyordu? |Video

Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurie’nin ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. İngiliz ajanın sır ölümünün ardından ortaya çıkan yeni görüntüler, akıllara yeni soru işaretlerini getirdi. O sorulardan biri, bir ajanın neden 7 metreden atlayarak intihar ettiği... Yani intihar etmek isteyen bir ajan, bu yükseklikten düşerse ölmeyeceğini düşünemez mi? Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Muhabiri İbrahim Ayral akıllara takılan soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurie'nin ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. İngiliz ajanın sır ölümünün ardından ortaya çıkan yeni görüntüler, akıllara yeni soru işaretlerini getirdi. O sorulardan biri, bir ajanın neden 7 metreden atlayarak intihar ettiği... Yani intihar etmek isteyen bir ajan, bu yükseklikten düşerse ölmeyeceğini düşünemez mi?

Akıllara takılan ikinci soru ise İngiliz ajanın neden sundurmada 10 metre yürüdüğü...

İntihar etmiş olsa, pencereden çıkınca kendini olduğu yerden boşluğa bırakamaz mıydı?

Üçüncü soru işareti ise ajanın evinin karşısındaki bedestenin duvarına çarpması.

Bu da, ajan birinden mi kaçıyordu şüphesini güçlendiriyor.

KIYAFETLERİNİ NEDEN ÇIKARMADI?

Şüphelerin odağında ise ajanın kıyafetlerini çıkarmamış olması var...

İngiliz ajanın eşi Emma Winberg'in verdiği çelişkili ifadeler ise kafaları karıştırmaya devam ediyor. Winberg, eşinin uyuduğunu söyledi. Eğer gerçekten uyuduysa, dışarıdan geldiği kıyafetlerle uyuduğu ayrıntısına neden değinmedi?

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