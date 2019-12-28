Sabah yazarı Mahmut Övür yazdı: Devrim'i durduranlar yine devrede
Türkiye'nin yerli otomobili görücüye çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan ve herkesi kendine hayran bırakn yerli otomobil tüm dünyada da yankı uyandırdı. Öyle ki Alman firmalar üretim tarihlerini bile değiştirdi. Teknoloji harikası yerli otomobil için Başkan Erdoğan "Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler." ifadelerini kullandı. İşte Sabah yazarı Mahmut Övür bu konu hakkında önemli bir yazı kaleme aldı ve o dönem Devrim'in önünü kesenlerin yine devrede olduğuna dikkat çekip Erdoğan'ın sözlerinin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.
İşte Sabah yazarı Mahmut Övür'ün yazısından öne çıkan satır başları:
"Bu muhalefet aklı yeni de değil, İttihat Terakki'den beri içimizdeler. 1940'larda Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını kapatan, 1961'de Devrim otomobilini durduran, "şark kafası" diye manşet atan, köprülere, barajlara, tünellere, Marmaray ve Avrasya gibi iki kıtayı birleştiren projelere karşı çıkan, burun kıvıran, küçümseyen bir akıl bu.
TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ HAYALİYDİ
Her şey bir yana, dün tanıtımı yapılan yerli otomobil girişimini bile görmezden geldi bu muhalefet aklı. Oysa yerli otomobil yapmak Türkiye'nin en önemli hayaliydi ve o hayal 58 yıl önce hayata geçirilmişken o teslimiyetçi akıl tarafından durdurulmuştu.
HİKAYESİ DE GERÇEK ANLAMDA İBRETLİKTİ
Hikayesi de gerçek anlamda ibretlikti. 1960 darbesini yapan Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in isteğiyle başlayan Devrim Otomobili, yine Gürsel'in güya şu sözleriyle bitmişti: "Garp kafasıyla araba yapıyorsunuz, ama Şarklı olduğunuz için benzin koymayı unutuyorsunuz"
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