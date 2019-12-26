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Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınlar tamamen kontrol altında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
BAKAN AÇIKLADI: KARADENİZ'DEKİ YANGINLAR...

ve Orman Bakanı , "'deki tüm yangınlar kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

ve Orman Bakanı , Bölgesindeki tüm yangınların kontrol altına alındığını bildirdi.

Öte yandan Bakan Pakdemirli, "Bölgelerde ekiplerimiz 65 saatin sonunda şu anda soğutma faaliyetlerine geçtiler. 11 noktada soğutma işlemi devam ediyor." açıklamasında bulundu.
Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınlar... BAKAN BEKİR PAKDEMİRLİ: KARADENİZ'DEKİ YANGINLAR...
Trabzon'da çıkan yangın 100 yıllık hatıraları kül etti TRABZON'DA ÇIKAN YANGIN 100 YILLIK HATIRALARI KÜL ETTİ
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İçişleri Bakanlığından yangın açıklaması İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YANGIN AÇIKLAMASI

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