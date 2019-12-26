Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınlar tamamen kontrol altında
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Karadeniz'deki tüm yangınlar kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesindeki tüm yangınların kontrol altına alındığını bildirdi.
Öte yandan Bakan Pakdemirli, "Bölgelerde ekiplerimiz 65 saatin sonunda şu anda soğutma faaliyetlerine geçtiler. 11 noktada soğutma işlemi devam ediyor." açıklamasında bulundu.
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