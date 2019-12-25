Samsun'daki 13 yangın kontrol altına alındı
Samsun'un Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde 13 farklı noktada çıkan örtü yangınları, Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon, Artvin, Giresun, Rize ve Ordu illerinde dün akşam saatlerinde farklı noktalarda çıkan, 61'i söndürülen örtü ve orman yangınlarının ardından, Samsun'un Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde de geç saatlerde 13 farklı noktada örtü yangını çıktı.
Ormanlık alandaki yangın ihbarları üzerine bölgeye Samsun Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyenin yanı sıra orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Lodosun etkili olduğu bölgelerde müdahalede bulunan ekiplerin çalışmaları sonucu yangınlar kontrol altına alınarak, söndürülen yangınlarda toplam 4.5 hektar örtü zarar gördü.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Samsun Valiliği, meydana gelen örtü yangınlarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Tarla temizliği veya yakılan çoban ateşinden kaynaklı çıkan örtü yangınların söndürüldüğü ifade edilen Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
"Çıkan örtü yangınlarının 11 tanesi tehlikesiz, 2 tanesi ise az tehlikeli sınıfında yer almakta olup 23 Aralık 2019 tarihinde Vezirköprü ve Ladik ilçesinde çıkan az tehlikeli yangınlar bugün itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan 13 örtü yangınında toplam 4,5 hektar örtü zarar görmüştür. Çıkan yangınların sebebi, ilgili birimlerce araştırılmakta olup yangınlara tarla temizliği veya çoban ateşinin sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir. Ayrıca kuvvetli lodos yangınlara müdahaleyi zorlaştırmaktadır. Yangınlara Samsun, Bafra ve Vezirköprü Orman İşletme müdürlüklerimiz ile ilimizdeki ilgili birimlerimiz tarafından ivedilikle müdahale edilmiştir."
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