25 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İçişleri Bakanlığından yangın açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YANGIN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı, 'de çıkan yangınlar hakkında açıklama yaptı. Terör örgütü PKK'nın üstlendiği yangınlar hakkında yapılan açıklamada, "Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmalar devamlı olarak ,İlgili kurumlar Bakanlığımız ve Valiliklerimiz kanalı ile sürdürülmekte olup, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır." denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bölücü Terör Örgütü tarafından Karadenizde farklı noktalarda meydana gelen örtü yangınlarının sabotaj olduğu ve terör örgütü tarafından üstlenildiği belirtilmektedir. Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmalar devamlı olarak, İlgili kurumlar Bakanlığımız ve Valiliklerimiz kanalı ile sürdürülmekte olup, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır" denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bölücü Terör Örgütü tarafından 'de farklı noktalarda meydana gelen örtü yangınlarının sabotaj olduğu ve terör örgütü tarafından üstlenildiği belirtilmektedir.

Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmalar devamlı olarak ,İlgili kurumlar Bakanlığımız ve Valiliklerimiz kanalı ile sürdürülmekte olup, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır.

Bölücü terör örgütünce bu tür üstlenmelerin propaganda amaçlı yapıldığı bilinmektedir. Bu konuda herhangi bir tesbit yapıldığında gerekli bilgilendirmeler resmî kanallar tarafından kamuoyuna yapılmakta olup bunun dışındaki açıklamalara itibar edilmemelidir."

Karadeniz'deki orman yangınlarını PKK üstlendi KARADENİZ'DEKİ ORMAN YANGINLARINI PKK ÜSTLENDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN