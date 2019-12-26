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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 terörist daha teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
MSB DUYURDU: TESLİM OLDULAR

, 4 PKK’lı teröristin Silopi’de, Suriye barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı teröristin ise Nusaybin’de güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist Nusaybin'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." İfadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Teslim oldular İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI: TESLİM OLDULAR
Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı terörist daha teslim oldu IRAK'IN KUZEYİNDEN KAÇAN PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU
Son dakika: MSB: 3 PKK/YPG’li terörist teslim oldu SON DAKİKA: MSB: 3 PKK/YPG’Lİ TERÖRİST TESLİM OLDU

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