Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 terörist daha teslim oldu
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
Milli Savunma Bakanlığı, 4 PKK’lı teröristin Silopi’de, Suriye barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı teröristin ise Nusaybin’de güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist Nusaybin'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." İfadeleri kullanıldı.
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