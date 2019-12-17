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Son dakika: MSB: 3 PKK/YPG’li terörist teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
BAKANLIK AÇIKLADI! TESLİM OLDULAR...

, "’nin kuzeyinden kaçan 3 /’li terörist daha / ve ’deki hudut karakollarımıza teslim oldu." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde 'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak 'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/'li terörist daha / ve 'deki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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