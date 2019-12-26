Türkiye'nin bir hayali daha gerçek oluyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye’nin Otomobili"nin elektrikle çalışma sistemini yansıtan 10 saniyelik bir video animasyon ve aracın iç kısmını gösteren bir fotoğraf yayımlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın test sürüşüyle Türkiye’nin otomobili tanıtılacak. Türkiye’nin bir hayali daha gerçeğe dönüşüyor.” dedi.

Aracın tanıtılmasına 1 gün kala gün Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye'nin Otomobili" (@TOGG2022) tarafından, yüzde 100 elektrikli olacak otomobilin yandan görünümünü gösteren ve elektrikle çalışma sistemi hakkında ip ucu veren 10 saniyelik bir video animasyon paylaşıldı.

Paylaşımda, "Tam şarj #YeniliğeYolculuk, #DoğuştanElektrikli , #SıfırEmisyonlaSıfırdanBaşladık , #TürkiyeninOtomobili,

#TOGG" etiketlerine yer verildi.

BİR HAYAL DAHA GERÇEK OLDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda yerli otomobille ilgili Türkiye'nin bir hayalinin daha gerçek olduğunu vurguladı. Oktay, "Türkiye hazır, otomobili hazır. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın test sürüşüyle #TürkiyeninOtomobili tanıtılacak. Türkiye'nin bir hayali daha gerçeğe dönüşüyor." diye yazdı.