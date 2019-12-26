Türkiye'nin bir hayali daha gerçek oluyor
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye’nin Otomobili"nin elektrikle çalışma sistemini yansıtan 10 saniyelik bir video animasyon ve aracın iç kısmını gösteren bir fotoğraf yayımlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın test sürüşüyle Türkiye’nin otomobili tanıtılacak. Türkiye’nin bir hayali daha gerçeğe dönüşüyor.” dedi.
Aracın tanıtılmasına 1 gün kala gün Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye'nin Otomobili" (@TOGG2022) tarafından, yüzde 100 elektrikli olacak otomobilin yandan görünümünü gösteren ve elektrikle çalışma sistemi hakkında ip ucu veren 10 saniyelik bir video animasyon paylaşıldı.
Paylaşımda, "Tam şarj #YeniliğeYolculuk, #DoğuştanElektrikli , #SıfırEmisyonlaSıfırdanBaşladık , #TürkiyeninOtomobili,
#TOGG" etiketlerine yer verildi.
BİR HAYAL DAHA GERÇEK OLDU
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda yerli otomobille ilgili Türkiye'nin bir hayalinin daha gerçek olduğunu vurguladı. Oktay, "Türkiye hazır, otomobili hazır. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın test sürüşüyle #TürkiyeninOtomobili tanıtılacak. Türkiye'nin bir hayali daha gerçeğe dönüşüyor." diye yazdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Eli kanlı YPG'nin döşediği mayınlar hayatlarını kararttı! 15 yaşındaki Dua Zeki'nin gözü görmüyor, bacakları sakat
- Kanal İstanbul yalanlarına 15 maddelik yanıt
- Erdoğan’dan "Mehmet Akif Ersoy" mesajı
- Türkiye eğitimde atağa kalktı
- Başörtülü kızlara saldırmıştı! Bakın kendini nasıl savundu
- AYM'den "Wikipedia" kararı
- HDP'li belediye...İçeriden havan mermisi bulundu
- Bakandan flaş NATO açıklaması
- Eski HSYK başkanvekiline FETÖ üyeliğinden hapis
- MSB duyurdu: Teslim oldular
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?
- Kuruluş Osman Abdurrahman Alp kimdir? Abdurrahman Alp geri mi döndü?
- 2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?
- Kahramanmaraş okullar tatil mi? 26 Aralık Kahramanmaraş kar tatili hangi ilçelerde?
- Selcen Hatun kimdir? Selcen Hatun tarihteki yeri nedir, gerçekte var mı?
- 26 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili var mı? Ankara Valiliği MEB açıklaması…
- Adana yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Adana okullar tatil mi? Adana Valiliği MEB açıklaması…
- Kuruluş Osman 6. bölüm izle! Kuruluş Osman 6. bölüm tek parça izle! | ATV
- Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? İşte, Kuruluş Osman karakterleri!
- Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihteki yeri nedir?
- Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali gerçekte var mı, neden öldü? Şeyh Edebali tarihteki yeri nedir?
- Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Bamsı gerçekte var mı? Bamsı tarihteki yeri, nasıl öldü?