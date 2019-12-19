Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı terörist daha teslim oldu
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucunda terör örgütü PKK'daki çözülmelerin devam ettiği belirtildi.
SON BİR HAFTADA TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 10'A ULAŞTI
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Şırnak Silopi'de hudut karakoluna teslim oldu. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı." ifadesi yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Gül'den Hablemitoğlu cinayeti açıklaması
- Erdoğan sert çıktı: Bu iş öyle lafla olmaz
- "Savunma sanayiinde Türkiye'den çok şey öğreniyoruz"
- Erdoğan'dan Malezya'da "İslami finans" çağrısı
- Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar!
- İmamoğlu skandalının görüntüleri ortaya çıktı
- Eski CHP'li vekil Pekşen AK Parti'ye tazminat ödeyecek
- Adalar Kaymakamlığından açıklama: 81 at itlaf edildi
- Başkan Erdoğan Kuala Lumpur'da sergi alanını gezdi
- CHP'liler birbirine girdi! Yavaş ve 8 CHP'li isme suç duyurusu...
Daha Fazla Gör
- İmamoğlu skandalının görüntüleri ortaya çıktı |Video
- CHP'li eski vekil Sinan Aygün'den Mansur Yavaş ve 8 CHP'li isme suç duyurusu...
- Haluk Bayraktar o görüntüleri yıllar sonra paylaştı |Video
- Çamaşır asarken 9'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti
- BM askerlerinden skandal! Yüzlerce kadını hamile bıraktılar
- Son dakika: Küresel piyasalar karışık seyrediyor! "Dolar ne kadar olur?" sorusuna flaş yanıt...
- Mahmut Övür yazdı! "CHP’nin FETÖ aşkı bitmez"
- Yatırımları katlayacak düzenleme geliyor...
- Ruhani'den ABD'ye eleştiri: Hegemonik planlarını sürdürme aracı!
- Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu hangi dizinin uyarlaması?
- Kemal Ayvaz kimdir? Hanife Gürdal’ın eşi Kemal Ayvaz kaç yaşında, nereli?
- 18 Aralık Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef eleme potasında yeni isim…