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Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı terörist daha teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
BAKANLIK DUYURDU: TESLİM OLDULAR

(MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucunda terör örgütü 'daki çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

SON BİR HAFTADA TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 10'A ULAŞTI

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Şırnak Silopi'de hudut karakoluna teslim oldu. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı." ifadesi yer aldı.

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