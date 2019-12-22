İçişleri Bakanlığı açıkladı: Teslim oldular

İçişleri Bakanlığı, 3 PKK’lı teröristin ikna çalışmaları sonucu, bir terörist ise kaçarak Şırnak’ta teslim olduğunu duyurdu. 2019 yılında, ikna yoluyla teslim olan PKK'lı terörist sayısı 260 oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "denildi.Açıklamada ayrıca ikna yolu ile sürdürülen çalışmalarda önemli başarılar elde belirtilerek, "." ifadelerine yer verildi.