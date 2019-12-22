22 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Teslim oldular

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2019 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI: TESLİM OLDULAR

, 3 ’lı teröristin ikna çalışmaları sonucu, bir terörist ise kaçarak ’ta teslim olduğunu duyurdu. 2019 yılında, ikna yoluyla teslim olan PKK'lı terörist sayısı 260 oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütünde çözülme devam ediyor. PKK/KCK terör örgütü mensubu 3 terörist, emniyet ve jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, 1 terörist ise örgütten kaçarak, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörle, mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ile fiziki ve ideolojik kırılmalar yaşayan, moral ve motivasyon kaybı her geçen gün artan terör örgütünde çözülme hızlandı. Operasyonlara bir de ailelerin desteği ile yürütülen ikna çalışmaları da eklenince örgütten teslim olmalar son yılların en üst seviyesine çıktı. Bu kapsamda bugün, PKK/KCK terör örgütüne mensup 3 terörist, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, 1 terörist ise örgütten kaçarak Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olmuştur." denildi.

260 TERÖRİST TESLİM OLDU

Açıklamada ayrıca ikna yolu ile sürdürülen çalışmalarda önemli başarılar elde belirtilerek, "Böylelikle bugün ikna yoluyla teslim olan teröristlerle birlikte 2019 yılında, ikna yoluyla teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 260 olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN